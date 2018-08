Ferragosto, sei italiani su dieci in viaggio

Solo per il 19% degli italiani il Ferragosto sarĂ una giornata da trascorrere in casa o al lavoro

ROMA – Quasi sei italiani su dieci (57%) non restano a casa per Ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del weekend da bollino nero sulle strade italiane per le partenze del “capodanno” dell’estate. La stragrande maggioranza degli italiani si mette dunque in moto e solo per poco meno di un italiano su quattro (19%) il Ferragosto e’ un giorno come gli altri, mentre il 24% coglie l’occasione per stare in casa a riposare. Per chi parte, la meta piu’ gettonata e’ il mare (62%) seguita dalle citta’ d’arte, parchi, oasi, riserve, campagna e montagna. Il 60% degli italiani in viaggio ha scelto di alloggiare in case di proprieta’, di parenti e amici o in affitto ma tra le preferenze si segnalano nell’ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e gli agriturismi.