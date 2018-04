Turismo pasquale in Italia aumenta del 159%, arrivi più che raddoppiati

Roma è tra le tre città d’Europa più visitate con Parigi e Londra



ROMA – L’Italia si conferma una delle mete preferite degli utenti Airbnb per le vacanze pasquali con un tasso di crescita del 159% rispetto allo scorso anno. Nella classifica globale si colloca al quinto posto, dopo Stati Uniti, Francia, Spagna e Gran Bretagna con complessivamente quasi 2 milioni di arrivi stimati. Le destinazioni predilette in Italia sono, come ogni anno, le città d’arte, con Roma in testa seguita da Firenze e Venezia. La capitale guadagna anche posizioni nella classifica Europea assestandosi al terzo posto dopo Parigi e Londra. Tra le città , mantengono un trend positivo Milano +12% e Verona +16%. Exploit per Bologna, che complice anche l’apertura di Fico Eataly World, vede gli arrivi in crescita 51%. Fuori dalle aree metropolitane, la regina quest’anno è la montagna. Il Trentino si conferma la destinazione sulla neve preferita dai viaggiatori in termini di arrivi, ma è la Valle D’Aosta a registrare i risultati più interessanti, con una crescita del 200% rispetto a Pasqua 2017. Tra le città più ospitali (quelle che hanno ricevuto la percentuale maggiore di recensioni a 5 stelle) guida la classifica Cortona (Arezzo), con oltre l’89% di recensioni a 5 stelle.

Secondo l’indagine di Federalberghi sono 10 milioni e 156mila gli italiani in viaggio durante questo primo break primaverile, facendo registrare un +2,4% rispetto alla Pasqua del 2017. Il giro di affari complessivo sarà pari a circa 3,58 miliardi di euro, con un incremento del 7,2% rispetto ai 3,34 miliardi dello scorso anno. E il 90,6% di quelli che partiranno resterà in Italia (92,8% nel 2017), mentre l’8,4% sceglierà una località estera. Le mete preferite saranno le località d’arte (32,6%) e il mare (26,2%). Le prenotazioni – secondo l’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, l’Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano – sono aumentate di circa il 10% rispetto allo scorso anno e torna in primo piano il Mar Rosso, che dopo alcuni anni di sofferenza presenta incrementi importanti oltre il 100%, rispetto all’anno scorso. Airbnb invece, come già detto, conferma che l’Italia è sempre una delle mete preferite per Pasqua con un tasso di crescita del 159% rispetto allo scorso anno.