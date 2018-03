Aeroporti in Calabria, riaperta un’altra rotta su Crotone

A partire da oggi i biglietti per i voli da e per Crotone sono acquistabili sul sito ufficiale di Ryanair



CROTONE – Sono disponibili, sul sito della Compagnia Ryanair, i biglietti per i voli estivi da e per Pisa operativi dal prossimo primo giugno dall’aeroporto di Crotone. Lo rende noto Sacal spa. “I voli, che si aggiungono alle frequenze giornaliere per Bergamo – è detto in un comunicato della società di gestione degli scali calabresi – saranno operati a partire dal primo giugno 2018 e fino al 31 agosto prossimo su base tri-settimanale. La partenza da Crotone per Pisa è fissata alle 17.30 con arrivo alle 19.05 il mercoledì; alle 16.15 con arrivo alle 17.50 il venerdì ed alle 10.35 con arrivo alle 12.10 la domenica. È già possibile per i passeggeri dello scalo pitagorico prenotare e acquistare sul sito della compagnia irlandese “www.ryanair.com” i voli per entrambe le destinazioni”. “Con questa nuova rotta – conclude la nota della società di gestione – viene confermata la volontà di Ryanair di crescere ulteriormente sul mercato calabrese, in partnership con il nuovo management di Sacal spa”.