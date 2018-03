Cinquanta dirigenti del PD Calabria chiedono le dimissioni di Renzi (NOMI)

Dalla Calabria la richiesta ufficiale di dimissioni del segretario nazionale del PD Matteo Renzi

COSENZA – “Partendo dalla disfatta elettorale a livello nazionale e in particolare calabrese del Partito Democratico, – scrivoni di dirigenti di varie sezioni del PD calabrese – non sono piĂą rinviabili le dimissioni del segretario nazionale Matteo Renzi che ci aspettiamo vengano date in maniera irrevocabile nella Direzione nazionale del partito convocata per lunedì. L’ampiezza della disfatta elettorale impone l’apertura di una fase costituente prima dell’avvio del percorso congressuale perchĂ© il rischio è quello dell’estinzione del progetto del Pd. Il Partito Democratico deve dire no ad alleanze con la destra e con i populisti”.

Prime 50 adesioni:

Mazzuca Giuseppe – dirigente Pd Cosenza

Damiano Enzo – assemblea nazionale Pd

Genova G. Battista – assemblea nazionale Pd

Reda Francesca – assemblea nazionale Pd

Caravetta Carlo – segretario Circolo  Pd Corigliano Calabro-Schiavonea

Guzzi Tommaso – segretario Circolo IV Cosenza

Petrozza Mario – segretario Circolo II Cosenza

Terranova Giuseppe – dirigente Pd Calabria

Leone Michele – segretario Circolo Luzzi

Lettieri Matteo – segretario Circolo Celico

Tucci Francesco – dirigente Pd Calabria

Camodeca Vanessa – segretaria Circolo San Lorenzo Del Vallo

Civitelli Francesco – assemblea provinciale Pd Cosenza

Bisignano Biagio – assemblea provinciale Pd Cosenza

Cristina Viva – assemblea provinciale Pd Cosenza

Cilio Giuseppe – assemblea provinciale Pd Cosenza

Porio Mariana – assemblea provinciale Pd Cosenza

Rogato Stefano – assemblea provinciale Pd Cosenza

Tucci Emanuela – assemblea regionale Pd Calabria

Covelli Luigi – assemblea provinciale Pd Cosenza

Fucilla Bruno – assemblea provinciale Pd Cosenza

Fragale Dina – assemblea provinciale Pd Cosenza

Guccione Giulio – assemblea provinciale Pd Cosenza

Sgroi Francesco – assemblea provinciale Pd Cosenza

Posa Giovanna – assemblea regionale Pd Calabria

Marcovecchio Gaetano – assemblea regionale Pd Calabria

Perri Rosario – segretario Circolo Bisignano

Li Rose Domenico – segretario Circolo Campana

Zaccaro Carmine – assemblea provinciale Pd Cosenza

Verta Franco – assemblea provinciale Pd Cosenza

Giordano Angelina – assemblea provinciale Pd Cosenza

Fasano Giuseppe – assemblea provinciale Pd Cosenza

Maradei Maria – assemblea provinciale Pd Cosenza

Pantusa Piero – assemblea provinciale Pd Cosenza

Grandinetti Alessandro – assemblea provinciale Pd Cosenza

Librandi Francesco – segretario circolo Castiglione

Pranno Luigi – assemblea provinciale Pd Cosenza

Carelli Maria – assemblea provinciale Pd Cosenza

Caravetta Gabriella – assemblea provinciale Pd Cosenza

Magliarella Natale – assemblea provinciale Pd Cosenza

Sturino Luca – assemblea provinciale Pd Cosenza

Gallo Anna Francesca – assemblea provinciale Pd Cosenza

Iaquinta Biagio – dirigente Pd Cosenza

Lucente Maria – assemblea provinciale Pd Cosenza

Mazza Umberto – sindaco di Caloveto

Gallo Franco – assemblea provinciale Pd Cosenza

Puzzo Maria – assemblea regionale Pd Calabria

Antonio Ferraro – segretario Circolo San Sosti

De Cristofaro Ugo – assemblea provinciale Pd Cosenza

Vetere Ugo – sindaco Santa Maria Del Cedro