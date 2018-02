Pastore calabrese trovato cadavere tra la neve ghiacciata

L’anziano viveva in una roulotte tra i boschi ed è stato ritrovato privo di vita oggi

ALESSANDRIA – Anziano pastore calabrese ritrovato cadavere nel primo pomeriggio di oggi a Cerrina Monferrato in provincia di Alessandria. Il freddo polare potrebbe essere la concausa della morte, di un settantacinquenne, già malato di diabete e con altre patologie. L’uomo, Vincenzo Perri, originario di Nicastro nel catanzarese, era uscito per controllare un gregge di pecore quando pare abbia accusato un malore, probablimente provocato dall’esposizione al freddo intenso. che gli si è rivelato fatale. La vittima, sposato con due figlie, risultava residente ad Asti, ma era domiciliato a Cerrina dove accudiva alcuni animali da allevamento e viveva in una roulotte tra i boschi. Ogni giorno i familiari gli facevano visita per portargli il cambio della biancheria e generi di prima necessità . A trovarlo senza vita tra la neve ghiacciata i carabinieri del posto allertati dalla figlia che è poi stata ascoltata dai carabinieri per ricostruire i dettagli della vita del padre. Da domenica alle 19.30 i familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lui, preoccupati hanno oggi allertato le forze dell’ordine. La salma dell’anziano è stato sequestrata ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore disporrà gli accertamenti del caso.

Immagine di repertorio