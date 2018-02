Neve manda in crisi Trenitalia, passeggeri ‘intrappolati’ su un Intercity per 29 ore

Partiti ieri sera da Reggio Calabria arriveranno a Torino, forse, domaniÂ

REGGIO CALABRIA – La neve ha letteralmente paralizzato Trenitalia. I Piani neve e Gelo pubblicizzati in pompa magna dalla società hanno fallito in maniera plateale. E’ così che complessivamente, a causa delle nevicate su varie regioni italiane, Trenitalia ha cancellato il 20% dei treni a lunga percorrenza, e il 70% dei treni del traffico regionale. Oltre alle corse soppresse c’è chi è rimasto ‘intrappolato’ in treno per ben ventinove ore. Si tratta dell’odissea che stanno viveno i passeggeri dell’Intercity 794 Reggio Calabria – Torino. Il treno partito ieri sera in perfetto orario alle 21.35, forse, arriverà a Torino intorno all’1 e 40 di domani. Le nevicate della notte che hanno mandato in tilt il nodo di Roma hanno fatto accumulare al convoglio 9 ore di ritardo. L’Intercity sarebbe dovuto arrivare a Torino Porta Nuova alle 16.40. La maggior parte del ritardo è stato accumulato prima dell’arrivo nella nella capitale: era previsto alle 6.34 ma è avvenuto alle 14.12.

I forti ritardi, fino a circa sette ore, subiti dai treni Frecciarossa sono stati causati da due fattori: la neve su Roma e un guasto ad un treno Italo sulla direttissima Roma-Firenze, nei pressi della stazione di Orte (Viterbo). La nevicata su Roma ha determinato infatti intorno alle 8.30 di questa mattina criticità a Termini e nelle altre stazioni della Capitale, con necessità di interventi diretti di operai per la pulizia e rimozione di ghiaccio e neve scaricati dal sottocassa dei treni nel percorrere i deviatoi. La seconda causa dei ritardi è stata un guasto di un treno Italo tra Roma e Orte, lungo la linea Roma-Firenze, verificatosi intorno alle 11.00. Si è così determinata una lunga coda di convogli sia in direzione nord, sia in direzione sud, perché sulla direttissima è stata possibile utilizzare un solo binario, con la circolazione a senso alternato.

Le due anomalie hanno determinato ritardi su tutti i treni non solo dell’Alta Velocità , ma anche su quelli comunque afferenti al nodo di Roma. A causa del caos treni determinatosi nel nodo di Roma, Trenitalia ha deciso nel pomeriggio di cancellare tutti i treni Intercity con destinazione Roma Termini o con partenza da Roma Termini. Nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono nella Capitale, la circolazione ferroviaria risulta ancora rallentata, a causa degli effetti prodotti dalle precipitazioni nevose della mattinata e del guasto del treno Italo. Trenitalia stima il ritardo medio ‘in 150 minuti’ sia in arrivo che in partenza da Roma. I treni Alta Velocità da e per Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Roma Termini.

RIMBORSO BIGLIETTI

I clienti di Trenitalia che nel corso della mattina hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal maltempo, hanno ricevuto e hanno diritto al rimborso integrale del biglietto. Anche a chi ha comunque viaggiato ed è giunto a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale, anziché l’indennità del 50% prevista dalle normative europee.