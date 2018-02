Statale 106: la strada della morte può attendere, seduta rinviata per ‘motivi istituzionali’

L’approvazione della delibera è stata aggiornata al prossimo 28 febbraio

ROMA –  “E’ una giornata storica per l’alto ionio e per l’intera Calabria, perche’ questa e’ un’infrastruttura strategica per la nostra regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, intervenendo, a Trebisacce ad un incontro in cui è stato presentato il progetto della seconda tratta del terzo megalotto Sibari – Roseto Capo Spulico della nuova strada statale 106 Jonica. Oggi il Cipe doveva approvare i finanziamenti, ma la seduta e’ saltata. “E’ stata solo aggiornata al 28 febbraio – ha detto Oliverio – e nella stessa giornata abbiamo gia’ programmato un incontro con Anas e il contraente generale – ha detto Oliverio – per fissare una nuova data, dopo le elezioni, per definire il cronoprogramma dei lavori, che dovrebbero iniziare a primavera, perche’ nell’estate si sia poi nel vivo dei lavori”. “Nell’ultima riunione del Cipe di dicembre sono stati gia’ approvati i finanziamenti per la realizzazione dei tratti da Sibari a Rossano, a Crotone e nella zona del catanzarese. Le risorse sono gia’ disponibili”.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) convocato per oggi giovedì 22 febbraio 2018 alle 9.30, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, e che vedeva l’approvazione del Secondo Lotto della Nuova S.S.106 tra Sibari e Roseto Capo Spulico è stato rinviato. “Si tratta di un’opera – spiega in una nota l’Associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 – il cui Primo Lotto è stato giĂ approvato con la Delibera CIPE n.41 del 10 agosto 2016 giĂ pubblicata in Gazzetta Ufficiale per un importo di 276 milioni di euro che non può essere avviato se non è approvato anche il Secondo Lotto il cui importo ammonta a 1059 milioni di euro per un investimento complessivo di 1.335 milioni di euro. Abbiamo richiesto formalmente al CIPE le motivazioni di questo rinvio precisando l’importanza che l’opera ha innanzitutto per la sicurezza stradale atteso che una strada a quattro corsie, due per ogni senso di marcia, tra loro separate, comporterebbe (come giĂ accade da anni nel tratto ammodernato in Basilicata), una forte diminuzione dell’incidentalitĂ stradale (ed in particolare degli scontri frontali), provocando meno vittime, feriti ed incidenti.

Il CIPE ha risposto formalmente solo in tarda mattinata spiegando le ragioni del rinvio avvenuto “per ragioni istituzionali”. Assicurando peraltro l’Associazione in riferimento alle ragioni del rinvio che “non hanno nessuna correlazione con l’approvazione del progetto definitivo della 2° tratta della S.S.106 Jonica”. L’Associazione auspica e spera che l’approvazione dell’opera possa avvenire prima del 4 marzo poiché ritiene che sia assolutamente da evitare la possibilità di esporre questo progetto al rischio di essere approvato dal prossimo futuro Governo. Siamo altresì soddisfatti di apprendere che, come noi, sono della stessa idee centinaia di cittadini, lavoratori, ditte ma, soprattutto, familiari di tante, troppe vittime della S.S.106 che sognano da decenni di poter vedere definitivamente approvata un’opera che, di fatto, vedrà l’inizio dell’ammodernamento della S.S.106 in Calabria visto e considerato che è stato già completato nel tratto pugliese e lucano.

Solo così – lo ribadiamo per l’ennesima volta – la Calabria potrĂ sperare di poter iniziare e continuare l’ammodernamento della S.S.106 anche a Sud di Sibari. Esporre il progetto all’approvazione del prossimo futuro Governo sarebbe un atto irresponsabile. L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” rimarcando la propria evidente insoddisfazione coglie l’occasione per augurarsi che il progetto possa essere approvato il prima possibile ma vuole anche sottolineare che non era vero ciò che qualcuno, per la veritĂ in pochi e come sempre disinformati, hanno commentato nei giorni scorsi affermando che questa importante notizia era “il solito annuncio da campagna elettorale”. Se fosse stato davvero così oggi non sarebbe accaduto l’inimmaginabile”.