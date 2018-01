Sciopero Trenitalia in Calabria: attese proteste in tutta Italia, coinvolta anche Ryanair (DATE)

Protesta lavoratori ferrovie nella prossima settimana in Calabria. Attesi scioperi a Roma Fiumicino e in Emilia Romagna

CATANZARO – Disagi in vista per chi viaggera’ in treno il prossimo venerdi’. Le segreterie regionali della Calabria dei sindacati Filt – Fit – Uilt – Ugl – Oorsa hanno proclamato uno sciopero del personale Trenitalia lunga percorrenza, dalle 21.00 di giovedì 25 gennaio 2018 alle 21.00 di venerdì 26 gennaio 2018. A renderlo noto è la stessa Trenitalia.

Venerdì 26 gennaio protesta di 24 ore a Firenze dei lavoratori di ATAF. Sabato 27 gennaio si fermerà in tutta la regione Lazio il personale di COTRAL sabato 27/01 per tutto il giorno. Si proseguirà il 28 gennaio con Ferrovie dello Stato in Emilia Romagna con il fermo di 8 ore (9.00-17.00). Toccherà poi al personale di Italo NTV il 29 gennaio con 8 ore di protesta (10.00-17.59) in tutta Italia. La prima in programma domenica 28/01 della durata di 8 ore (9.00-17.00) di Trenitalia nella regione Emilia Romagna, la seconda fissata lunedì 29 gennaio della durata di 8 ore (10.00-18.00) di Italo NTV in tutto il territorio nazionale.

Passando al mese di febbraio, il ministero dei Trasporti ha già comunicato quali saranno le date da cerchiare in rosso. La prima sarà quella di martedì 6/02, quando macchinisti e capitreno di Trenord si asterranno dal turno di lavoro per 8 ore (9.01-16.59). Nella giornata di sabato 10 febbraio invece, verrà proposta un’altra agitazione nel comparto aereo, che vedrà scioperare il personale navigante di Ryanair per 24 ore. Ad incrociare le braccia saranno anche i dipendenti di ENAV per 8 ore (10.00-18.00) alo scalo di Roma Fiumicino. Sciopero Alitalia di 24 ore mercoledì 28 febbraio.