Lotteria Italia, ad Anagni 5 milioni di euro. Premio da 50 mila euro Corigliano

Il primo premio della lotteria Italia di 5 milioni è stato venduto in autogrill ad Anagni (in provincia di Frosinone)

ROMA – La fortuna ‘bacia’ Anagni, in provincia di Frosinone dove è stato venduto il biglietto che ha vinto il super premio della Lotteria Italia pari a 5 milioni di euro.

Ecco i biglietti estratti e le relative vincite:

· 5 milioni di euro alla serie Q numero 067777 venduto ad Anagni (Frosinone);

· 2,5 milioni di euro serie P numero 245714 venduto a Milano;

· 1,5 milioni di euro alla serie D numero 034660 venduto a Rosta (Torino);

· 1 milione alla serie P numero 462926 venduto a Pinerolo (Torino);

· 500mila euro alle serie D numero 243750 venduto a Roma.

Con 8,6 milioni di biglietti venduti, e incassi per 43 milioni di euro, la Lotteria Italia di quest’anno fa registrare il terzo miglior risultato dal 2011: in quell’edizione i tagliandi staccati furono 9,6 milioni (in calo del 17,2% rispetto all’edizione precedente), scesi poi a 8 milioni nel 2012 (-16%), a 6,9 milioni nel 2013 (-13,3%), per poi assestarsi a 7,6 milioni nel 2014. Lo rende noto l’agenzia specializzata Agripronews. Due anni fa i tagliandi staccati sono stati nel complesso 8,7 milioni (+13%), mentre lo scorso anno hanno raggiunto quota 8,8 milioni (+1,3%). Quest’anno infine il numero esatto dei biglietti venduti è stato di 8.603.900 (il 2,28% in meno).

Vendite in aumento in Calabria per l’edizione 2017 della Lotteria Italia: rispetto allo scorso anno l’incremento e’ del 2,4%, per un totale di quasi 155mila biglietti venduti. Tra le province, dice Agipronews, in testa ancora una volta Cosenza con 69.640 unita’ e guadagna il 6%. Quindi Reggio Calabria, dove sono stati venduti oltre 36mila biglietti, ma con flessione dell’1,2%; quindi Catanzaro con 32mila (+0,9%). Chiudono la classifica regionale Vibo Valentia con 9.580 tagliandi (-5,8%) e Crotone, dove con 6.710 biglietti staccati si registra un aumento dell’8,4%.

Tra i premi, un biglietto da 50.000 euro è stato venduto a Corigliano Calabro (cod. 084289).