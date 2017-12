Il primo buon proposito dell’anno inizia dalla sicurezza stradale

Associazione forSICS – Sicurezza Stradale propone una campagna rivolta a tutti coloro che la notte di Capodanno saranno alla guida di una vettura

COSENZA – Dopo il successo degli anni precedenti, l’associazione forSICS – Sicurezza Stradale propone per il terzo anno consecutivo una campagna rivolta a tutti coloro che la notte di Capodanno saranno alla guida di una vettura, al ritorno dai festeggiamenti del primo dell’anno. Quest’anno la campagna oltre a prevedere, come di consueto, il coinvolgimento dei locali della provincia di Cosenza, verrà diffusa via social network attraverso la realizzazione di video contenenti messaggi che invitano alla guida prudente. Utilizzando l’hashtag #ilprimobuonproposito, tutti potranno pubblicare un video sul proprio profilo Facebook per diffondere la cultura della sicurezza stradale e iniziare l’anno nuovo con il piede giusto. Sulla pagina Facebook di ForSICS (Forsics – Sicurezza Stradale) sarà possibile trovare dei suggerimenti su come realizzare il video-messaggio. Come nelle edizioni passate, la campagna vedrà coinvolte le discoteche della zona e i locali che organizzeranno cenoni e veglioni la notte del 31, i quali saranno invitati a esporre all’ingresso e all’uscita del proprio locale, una locandina che esorta a non mettersi alla guida in stato di ebbrezza e, in generale, in presenza di uno stato fisico alterato, come ad esempio la stanchezza.

Inoltre, i vocalist e animatori presenti contribuiranno a diffondere attraverso i loro microfoni il messaggio di sensibilizzazione. L’associazione forSICS sta contattando i gestori dei diversi locali per raccogliere le adesioni e inviare loro la locandina da esporre. Sarà, comunque, possibile, per qualsiasi locale interessato a partecipare all’iniziativa, scaricare la locadina della campagna dalla pagina Facebook dell’associazione. L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione, rivolta a tutte le fasce d’età della popolazione, è quello di invitare i guidatori a essere più consapevoli, contribuendo, così, a ridurre la probabilità di incidenti stradali la notte di Capodanno, a supporto dello straordinario lavoro svolto quotidianamente sulle nostre strade dalle forze dell’ordine. L’associazione ForSICS invita tutti, dunque, a pubblicare i video-messaggi di sensibilizzazione e a iniziare l’anno con un primo buon proposito: quello di rispettare la propria vita e quella degli altri.