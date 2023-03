19 marzo: tradizioni, curiosità della festa e la preghiera per tutti i papà

COSENZA – Oggi è la festa dedicata al papà, una figura fondamentale nella vita di ciascuno di noi. In occasione della festa di San Giuseppe molte tradizioni anche gastronomiche regionali offrono dolci dedicati: i più famosi sono le zeppole, tipiche della trazione napoletana. Esiste una leggenda secondo la quale, dopo aver portato al sicuro Maria e Gesù Bambino fuggendo in Egitto, San Giuseppe fu costretto a vendere frittelle per garantire il sostentamento della Sacra Famiglia.

La storia

Nei Paesi di cultura cattolica la giornata prescelta è quella del 19 marzo, festa di San Giuseppe. In Italia, come in molti Paesi di cultura cattolica, la figura di riferimento è San Giuseppe, sposo della Vergine Maria, che fece da padre a Gesù, Figlio di Dio. Nel Martirologio Romano, il libro che costituisce la base dei calendari liturgici che ogni anno determinano le feste religiose della Chiesa Cattolica, si legge che lo stesso Gesù “volle essere chiamato figlio di Giuseppe ed essergli sottomesso come un figlio al padre. La Chiesa con speciale onore lo venera come patrono, posto dal Signore a custodia della sua famiglia”. I primi a celebrare il papà il giorno di San Giuseppe furono i monaci benedettini intorno all’Anno Mille, seguiti dai francescani nel Trecento. La festa è stata poi stesa a tutta la Chiesa nel 1621 da papa Gregorio XV.

Le curiosità

San Giuseppe, nel suo ruolo di padre esemplare, secondo la tradizione popolare è anche protettore degli orfani, delle giovani nubili e dei più sfortunati. Per questo motivo in alcune zone d’Italia è ancora consuetudine invitare i poveri a pranzo. Secondo altre tradizioni, la festa coincide con le celebrazioni di fine inverno, in occasione delle quali si organizzano riti propiziatori, con grandi falò.

La preghiera per tutti i papà

San Giuseppe,

tu sei il papà di Gesù,

tu sei il modello di tutti i papà.

Proteggi sempre il mio papà.

Donagli serenità, salute, fede.

Donagli lavoro, fiducia

e tanto amore.

O Gesù,

aiutami a volere sempre tanto

bene al mio papà

come tu ne hai voluto al tuo.

O Maria,

Nel giorno della festa

di San Giuseppe, Tuo sposo,

Ti affido il mio papà

con tutto il mio cuore.

Amen