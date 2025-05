Violento scontro tra auto e moto sulla 106 a Cariati: due feriti di cui uno grave, interviene l’elisoccorso

- Advertisement -

CARIATI (CS) – Sulla strada statale 106 “Jonica” è bloccato il traffico, in entrambe le direzioni, al km 298,800, a Cariati, in provincia di Cosenza, a causa di un incidente fra un’automobile e una motocicletta. Due persone sono rimaste ferite di cui una in gravi condizioni. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine (Carabinieri e Polizia Stradale) per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

+++AGGIORNAMENTO ore 13:15+++

Il traffico è sbloccato e la viabilità è tornata regolare.