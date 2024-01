Violento scontro tra un’auto e una moto nel cosentino. Ferito gravemente un giovane

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Si trova ricoverato all’ospedale Giannettasio di Rossano in gravi condizioni. Si tratta di un giovane di 20 anni rimasto coinvolto in un incidente accaduto in via Gramsci quartiere residenziale a Corigliano Scalo. Il violento scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto nella notte a Corigliano-Rossano tra un’auto e una moto. Il giovane è stato soccorso da un equipaggio del 118 e stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Rossano, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano.

- Pubblicità sky-