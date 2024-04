Violento scontro tra moto e auto sulla statale 106 a Corigliano: un ferito grave

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Incidente sulla Statale 106 nei pressi dello svincolo per Corigliano Scalo. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte una moto ed un automobile, una Fiat Panda. Ad avere la peggio il centauro, ferito in modo grave. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasportare urgentemente il ferito all’ospedale Annunziata di Cosenza. Al momento si registrano disagi al traffico e lunghe code chilometriche. Sul posto la polizia per i rilievi del caso, un’ambulanza e il soccorso stradale.

