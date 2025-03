Violento incidente sulla Statale 106 a Corigliano Rossano, code e rallentamenti. Due feriti

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica l’ennesimo violento incidente stradale avvenuto sulla Statale 106 Jonica a Corigliano-Rossano, nei pressi della rotatoria di contrada Santa Lucia. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Si registrano lunghe code, disagi e rallentamenti alla circolazione. Secondo quanto emerso due persone che erano a bordo delle due auto coinvolte, una Nissan e una Volkswagen, sono rimaste ferite, ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e i Carabinieri. Sul tratto si sono registrate code e rallentamenti.