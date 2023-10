Violento incidente sulla 106 a Montegiordano, 22enne in gravi condizioni

MONTEGIORDANO (CS) – Si è schiantato con la sua auto, una Peugeot 206, contro il guardrail. Il violento impatto si è verificato ieri, nel pomeriggio, sulla Statale 106 jonica nel territorio di Montegiordano. Il giovane, M.F. di 22 anni, originario della provincia di Taranto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro il guardrail della carreggiata, al chilometro 406.

Soccorso dai Vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell’incidente insieme alla polizia stradale e al personale del 118, il 22enne è stato immediatamente trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza in “codice rosso” dove attualmente di trova ricoverato in prognosi riservata.