Violento incidente nel Cosentino, auto precipita in un burrone: grave un giovane

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Versa in gravi condizioni un giovane di 25 anni che, a causa di un incidente a Corigliano Rossano, si trova nell’ospedale di Rossano, in prognosi riservata e monitorato costantemente dai medici. Secondo quanto si apprende, l’incidente, avvenuto nella notte, ha coinvolto due autovetture nei pressi di Piana Caruso. Nello scontro, per cause in corso di accertamento, un’auto sarebbe precipitata in un burrone e sono due ragazzi rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni. I carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano stanno indagando sulla dinamica dell’incidente per accertare le responsabilità.

