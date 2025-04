Violento incidente a Schiavonea: tre feriti, quattordicenne in gravi condizioni

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un violento impatto si è verificato ieri sera nella zona del porto di Schiavonea, nell’area coriglianese. Secondo quanto ricostruito il conducente di un’auto, con a bordo altre due persone, per cause in corso d’accertamento avrebbe perso il controllo abbattendo prima una recinzione per poi finire la sua corsa sul molo.

I tre giovani che erano a bordo sono rimasti feriti ed in particolare un 14enne, che, a causa delle gravi condizioni è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Giannettasio di Rossano in rianimazione. Le condizioni degli altri due giovani non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica.