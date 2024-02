CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’impatto si è verificato ieri sera nell’area coriglianese di Villaggio Frassa ed ha visto coinvolte due vetture, una delle quali si è ribaltata. Tra le persone a bordo dei mezzi anche un bambino che non sarebbe comunque in gravi condizioni. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro che sarebbe stato frontale. Quattro le persone rimaste ferite, nessuna in modo grave.

