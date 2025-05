Violenta rissa nel cosentino sfocia in accoltellamento: tre feriti, uno più grave. Indagano i carabinieri

- Advertisement -

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Violenta rissa nel cosentino: dalle parole si è passati velocemente ai fatti ed è spuntato anche un coltello. Una discussione tra cittadini stranieri, in località Torre Pisani nell’area urbana di Rossano, è degenerata in una rissa dove sarebbero rimaste ferite con arma da taglio tre persone, una in condizioni più gravi ricoverata al “Giannettasio” di Rossano.

Una zona, quella nell’area sottostante il Ponte Almiranti di Rossano, dove vivono diversi cittadini stranieri, spesso in condizioni precarie. Ieri la rissa che avrebbe coinvolto una decina di persone: urla e spintoni finché qualcuno non ha estratto un coltello ferendo tre persone. A chiarire quanto accaduto e le eventuali responsabilità saranno i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 che hanno medicato i feriti.