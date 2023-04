Violenta rissa a Trebisacce, 28enne finisce in pronto soccorso. Indagano i carabinieri

TREBISACCE (CS) – I carabinieri sono al lavoro per identificare gli autori di una rissa e del pestaggio in particolare ad un 28enne finito al punto di primo soccorso dell’ospedale Chidichimo. I fatti risalgono a sabato scorso e sarebbe iniziata in un locale. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di Francavilla Marittima, di 28 anni che sarebbe stato picchiato per futili motivi. Secondo quanto ricostruito tutto sarebbe iniziato da una lite finita poi a calci e pugni.

