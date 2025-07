“Vinitaly and the City” a Sibari: treni potenziati grazie ad accordo tra Trenitalia, Regione e ArtCal

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – C’è fermento e grande lavoro per la seconda edizione del “Vinitaly and the City” in programma dal 18 al 20 luglio al Parco Archeologico di Sibari. Per facilitare gli spostamenti in questi giorni Trenitalia ha annunciato che i treni in arrivo nella frazione di Cassano Ionio saranno potenziati grazie ad un accordo con la Regione Calabria e ArtCal, committenti del servizio.

Saranno attivati, infatti, 12 treni straordinari sulle relazioni Sibari-Crotone, Lamezia Terme Centrale-Sibari. I servizi circoleranno fra venerdì 18 luglio e lunedì 21 luglio. È quanto ha fatto sapere la Giunta regionale: “In particolare, sulla relazione Sibari-Crotone sono previsti sei treni aggiuntivi con i seguenti orari:

– 18 e 19 luglio con partenza da Crotone alle 19:05 e arrivo a Sibari alle 21:00;

– 21 luglio con partenza da Crotone alle 18:58 e arrivo a Sibari alle 20:44;

– 19 e 21 luglio due treni con partenza da Sibari alle 00:30 e arrivo a Crotone alle 2:10,

– 20 luglio partenza da Sibari alle 2:40 e arrivo a Crotone alle 4:20.

Sulla relazione Lamezia Terme Centrale – Sibari previsti ulteriori sei treni con i seguenti orari: nei giorni 18, 19 e 20 luglio con partenza da Lamezia Terme centrale alle 19:15 e arrivo a Sibari alle 21:15; nei giorni 19 e 21 luglio, invece, con partenza da Sibari alle 00:30 e arrivo a Lamezia Terme Centrale alle 2:37, mentre il 20 luglio con partenza da Sibari alle 3:20 e arrivo a Lamezia Terme Centrale alle 5:18“.

Intanto questa mattina alle ore 11, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà la presentata ufficiale del “Vinitaly and The City – Calabria in Wine” 2025 alla presenza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dell’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo e del presidente di Veronafiere, Federico Bricolo.