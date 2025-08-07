HomeIonio

Villapiana, vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo. Il parroco: «Un gesto che ferisce dignità e fede»

A darne notizia don Nicola De Luca che ha parlato di "bruciature sul corpo, segni evidenti di sfregio intenzionale, la catena spezzata, il volto e le membra sfregiate con atti violenti e premeditati"

VILLAPIANA (CS) – Nel comune dello Ionio cosentino è stata vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo situata nel piazzale antistante la parrocchia Sacra Famiglia di Villapiana lido. A farlo presente e a denunciare l’accaduto, tramite i social, è stato il parroco don Nicola De Luca.
“Ieri sera ho trovato la statua di San Michele Arcangelo, collocata nel piazzale antistante la nostra parrocchia, vandalizzata. Bruciature sul corpo, segni evidenti di sfregio intenzionale, la catena spezzata, il volto e le membra sfregiate con atti violenti e premeditati“, ha detto don Nicola De Luca.

Un gesto che lascia “smarriti e addolorati, perché colpisce non solo un simbolo sacro, ma la dignità e la fede di una comunità intera. Sono profondamente mortificato e rattristato. – ha aggiunto il parroco – Non è solo una questione estetica o materiale: è un’offesa alla bellezza, alla fede e al rispetto che si deve a ogni luogo sacro e a ogni simbolo che ispira il bene, la giustizia, la protezione”.

Don Nicola De Luca specifica che non ci sarà nessuna risposta che porta rabbia o parole impulsive. “A chi ha compiuto questo gesto, rispondiamo con la forza mite del Vangelo e con la fermezza della giustizia: denunceremo formalmente l’accaduto alle autorità competenti, perché simili atti non passino sotto silenzio né vengano banalizzati” ha concluso.

L’amministrazione comunale di Villapiana tramite i social ha espresso “solidarietà e vicinanza alla comunità parrocchiale della Sacra Famiglia di Villapiana in seguito all’atto vandalico che ha danneggiato la statua di San Michele”.

