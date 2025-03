Villapiana, tragico schianto tra un’auto e un tir sulla Statale 106 Jonica: un morto e un ferito

- Advertisement -

VILLAPIANA (CS) – È di una persona morta e un ferito il bilancio di un tragico scontro frontale avvenuto sulla Statale 106 nel territorio di Villapiana in provincia di Cosenza. Per cause in corso di accertamento si è verificato un terribile impatto tra una Volkswagen Passat Station Wagon ed un autoarticolato all’altezza del km 374,400. A perdere la vita il conducente dell’auto (da quanto appreso si tratterebbe di un cittadino di nazionalità straniera), mentre l’autista del mezzo pesante è stato trasportato all’ospedale “Giannettasio” di Rossano. Al momento la Strada Statale 106 “Jonica” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

Sono state istituite deviazioni in loco con inevitabili code e rallentamenti. Oltre ai soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo morto sul colpo, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Castrovillari e sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale Trebisacce per tutti i rilievi del caso, la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.