Villapiana, tenta di appiccare un incendio sulla Statale 106: piromane bloccato dalla Polizia Stradale

- Advertisement -

VILLAPIANA (CS) – E’ stato fermato in tempo grazie all’intervento della Polizia Stradale durante un servizio di vigilanza sulla Statale 106 nel tratto ionico della Calabria. L’episodio si è verificato nel fine settimana nell’ambito di una più ampia attività di controllo voluta dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi, spesso di origine dolosa, che rappresentano una minaccia concreta per l’ambiente e per la sicurezza della viabilità.

Il personale del Distaccamento Polizia Stradale di Trebisacce, pattugliando la zona di Villapiana, ha sorpreso un individuo nell’atto di appiccare il fuoco a una scarpata con vegetazione secca, in prossimità di campi di frumento pronti per la raccolta e a pochi metri da una stazione di servizio per l’erogazione di carburante. Un contesto ad alto rischio che, se l’intervento non fosse stato tempestivo, avrebbe potuto causare gravi conseguenze ambientali, economiche e per la pubblica incolumità. L’uomo, subito bloccato dagli agenti, è stato sottoposto a perquisizione personale, durante la quale è stato trovato in possesso di un oggetto atto ad offendere, senza che potesse fornire una giustificazione valida per il porto in luogo pubblico. È stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e tentato incendio.

L’episodio mette in evidenza – ancora una volta – quanto sia cruciale la presenza attiva delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto in aree soggette a incendi dolosi che mettono a repentaglio non solo l’ambiente naturale ma anche la sicurezza stradale.