Villapiana, sequestrato resort da 33 milioni: la struttura resta operativa. La replica della T&D Exclusive S.r.l.

VILLAPIANA (CS) – In riferimento all’articolo pubblicato ieri sul nostro giornale sul sequestro a Villapiana di un resort da 33 milioni di euro, riguardo a una presunta truffa sui fondi pubblici, arriva la replica di Vincenzo Farina, legale della T&D Exclusive S.r.l.

.La replica: “Attività regolarmente in corso, nessuna interruzione”

In seguito alla diffusione della notizia, è giunta in redazione la replica dell’avvocato Vincenzo Farina, legale della T&D Exclusive S.r.l., che ha voluto precisare lo stato attuale della struttura: “L’attività ricettiva del complesso turistico continua regolarmente e senza alcuna interruzione sotto la gestione diretta della società. Tutti i servizi vengono garantiti con la medesima attenzione, professionalità e cura per gli ospiti”, dichiara Farina.

Il legale evidenzia inoltre come la mancata precisazione di questo aspetto nei primi articoli abbia generato fraintendimenti: “Sarebbe stata corretta informazione che questa precisazione fosse operata sin da subito, a tutela anche delle centinaia di dipendenti che lavorano con abnegazione per la struttura. L’omessa informazione ha fatto intendere, erroneamente, che l’attività ricettiva fosse cessata. Riceviamo continue richieste di chiarimenti da tour operator preoccupati per la continuità dei servizi.”

La T&D Exclusive ha quindi chiesto ufficialmente che venga data notizia con pari evidenza del fatto che l’attività ricettiva prosegue senza alcuna sospensione, nonostante il sequestro patrimoniale.

L’inchiesta proseguirà nelle sedi competenti, ma al momento – come confermato anche dalla stessa società – la struttura resta pienamente operativa e continua ad accogliere ospiti e turisti.

Le precisazioni della redazione

La redazione precisa che secondo quanto comunicato dalla Guardia di Finanza, nel nostro articolo non si evidenza nessuna cessione di attività ma l’affidamento della gestione ad un amministratore giudiziario