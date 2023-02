VILLAPIANA (CS) – Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto lungo la statale 106 Jonica nella serata di sabato, nel territorio del comune di Villapiana.

Fortunatamente nessuno dei feriti è grave. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili che si sono scontrate per cause in corso d’accertamento con un mezzo pesante. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del Nucleo territoriale di Corigliano Rossano, insieme al personale dell’Anas.