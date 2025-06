Villapiana nella rete nazionale Borghi Autentici d’Italia: identità e accoglienza

- Advertisement -

VILLAPIANA (CS) – Lo storico comune della provincia di Cosenza, Villapiana, rinomato per il suo mare Bandiera Blu e il suggestivo centro storico, è in dirittura d’arrivo per l’ingresso nella rete nazionale BAI – Borghi Autentici d’Italia. Un riconoscimento importante che valorizza non solo le bellezze naturali e architettoniche, ma anche la visione condivisa di uno sviluppo sostenibile e centrato sulla qualità della vita dei residenti. L’Associazione Borghi Autentici d’Italia promuove da oltre vent’anni una rete di oltre 300 comuni italiani impegnati nella valorizzazione dei territori attraverso un modello di accoglienza consapevole, evitando le logiche del turismo di massa e puntando su comunità vive, partecipate e autentiche. Villapiana ha deciso di abbracciare pienamente questa filosofia, avviando nei mesi scorsi il percorso di adesione e partecipando attivamente anche alla Giornata Nazionale BAI nella scorsa primavera.

Guidata dal sindaco Vincenzo Ventimiglia, l’amministrazione comunale ha intrapreso questa scelta strategica per rilanciare le potenzialità del proprio territorio, affacciato sulle acque cristalline dello Ionio e incorniciato dalle colline del Parco del Pollino. L’obiettivo è quello di costruire un futuro basato sulla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, stimolando nuove forme di partecipazione e coesione sociale.

Per celebrare questo traguardo, domenica 29 giugno si terrà un evento pubblico nel cuore del centro storico, in Largo Saverio Pizzulli, a partire dalle ore 18.30. L’incontro vedrà gli interventi del sindaco Vincenzo Ventimiglia, dell’assessore all’Istruzione e al Borgo Antico Lorenza Pastore, dello storico Vincenzo Diodati, del rappresentante della Segreteria Tecnica Nazionale BAI Gianluca Di Lonardo, del vicepresidente di Legacoop Calabria Maurizio De Luca, e della Presidente dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia Rosanna Mazzia.

La serata proseguirà con “Aggiungi un posto a tavola”, una cena conviviale tra i vicoli del borgo con stand enogastronomici dedicati ai sapori della tradizione locale, accompagnati dalla musica popolare dei Tira Taranta. Un’occasione unica per festeggiare insieme l’ingresso di Villapiana nella grande famiglia dei Borghi Autentici d’Italia e per riscoprire, nel segno dell’identità e dell’accoglienza, l’anima più vera del territorio.