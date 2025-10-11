HomeIonio

Villapiana, incendio distrugge le auto dei genitori del Presidente del Consiglio Comunale Guida

Un incendio ha distrutto le automobili dei genitori di Josef Guida, presidente del Consiglio comunale di Villapiana e segretario cittadino del Partito Democratico. Solidarietà bipartisan

VILLAPIANA (CS) – Un atto intimidatorio ha colpito Joseph Guida, Presidente del Consiglio Comunale di Villapiana e Segretario del circolo del Partito Democratico. Un incendio nella notte a distrutto le auto dei genitori. Il primo ha darne notizia è stato sindaco di Villapiana “il Presidente del Consiglio comunale e la sua famiglia sono stati vittime di un grave atto che ha causato l’incendio di due autovetture. Mi sono recato immediatamente sul posto e, per quanto le indagini siano ancora in corso, traspare una matrice dolosa”.
“Se confermato, si tratterebbe di un episodio di estrema gravità che condanno con fermezza. Ho tempestivamente informato tutte le forze dell’ordine competenti, affinché vengano attivate tutte le azioni necessarie a fare piena luce sull’accaduto. Desidero esprimere, a nome mio e dell’intera Amministrazione, la massima vicinanza e solidarietà al Presidente del Consiglio e ai suoi familiari”

Bevacqua (Pd)  “solidarietà e vicinanza”

“Apprendo con dispiacere della notizia dell’incendio che ha coinvolto le auto dei genitori del mio amico Joseph Guida, Presidente del Consiglio Comunale di Villapiana e Segretario del circolo del Partito Democratico. A lui e alla sua famiglia, a cui da anni mi lega un sentimento di amicizia sincera, la mia solidarietà e vicinanza per quanto accaduto, con l’augurio che le autorità possano fare presto piena luce sull’episodio. Mi auguro sinceramente che non si tratti di un gesto intimidatorio legato alla sua attività amministrativa, ma solo di un triste fatto isolato.

Rapani (FDI) “atto ignobile e inaccetabile. Solidarietà”

Solidarietà anche dal Senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani che parla di “gesto ignobile e inaccettabile, che merita la più ferma condanna”. Esprimendo solidarietà personale e istituzionale alla famiglia Guida, Rapani sottolinea che «atti come questo colpiscono non solo chi ne è vittima diretta, ma l’intera comunità, minando la convivenza civile e il rispetto reciproco che devono essere alla base della nostra democrazia».
Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha auspicato che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto e che i responsabili vengano individuati al più presto: «È necessario che chi tenta di intimidire attraverso la violenza o il vandalismo capisca che lo Stato è presente e non arretra di un passo». Rapani conclude con un appello al senso di unità: «In momenti come questi non contano le appartenenze politiche. Contano la solidarietà, la legalità e il rispetto delle persone perbene che servono le istituzioni con impegno e onestà».
