Villapiana: aveva hashish e marijuana in casa, arrestato 23enne

VILLAPIANA (CS) – I carabinieri nel corso di un servizio perlustrativo nella frazione Lido del centro jonico, dopo aver notato il giovane, già noto alle forze dell’ordine, hanno deciso di procedere ad un controllo e dopo una perquisizione personale, B.P.D., ventitreenne, è stato trovato in possesso di una sola dose di droga e di una cospicua somma di denaro in contanti.

Per questi motivi, i militari, hanno esteso il controllo all’abitazione del ragazzo, dove hanno scoperto 42 grammi tra hashish e marijuana, suddivisi in più di quaranta dosi. A casa del giovane, anche una seconda e più cospicua somma di denaro contante, per un totale di circa 1.100 euro. Il 23enne è stato raggiunto dalla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.