Villapiana: a sorpresa il soprano Katia Ricciarelli madrina di cresima per i gemelli Della Mura

- Advertisement -

VILLAPIANA (CS) – Una Domenica di Pentecoste davvero indimenticabile quella dell’8 giugno scorso per i gemelli quindicenni Marco e Rosa Della Mura, che hanno ricevuto il sacramento della Cresima circondati dall’affetto di familiari, amici e da una madrina d’eccezione: la grande protagonista del mondo lirico internazionale, Katia Ricciarelli. Incredula ed entusiasta la comunità che non sapeva della partecipazione del soprano alla celebrazione.

L’artista, che ha con il giovane Marco un forte legame affettivo e professionale – da lei stessa definito “figlio artistico” – ha accettato con entusiasmo il ruolo di madrina anche per la sorella gemella, Rosa, regalando così un momento di rara intensità umana ed emotiva alla comunità di Villapiana Lido. La Santa Messa è stata celebrata da Don Nicola De Luca, parroco della chiesa della “Sacra Famiglia”, che ha accompagnato con parole cariche di spiritualità e gioia un momento importante nel cammino di fede dei ragazzi.

Dopo la celebrazione, il ricevimento conviviale si è spostato in un noto hotel di Rossano Scalo, dove si è respirata un’atmosfera di festa tra sorrisi, brindisi e tanta musica. Naturalmente non è mancata l’imprevedibile e travolgente simpatia della stessa Katia Ricciarelli, che ha coinvolto ospiti e invitati. Una giornata da ricordare, non solo per i protagonisti Marco e Rosa, ma per tutta la comunità di Villapiana, che ha potuto vivere un evento raro e toccante, dove fede, arte e famiglia si sono incontrati in un abbraccio di gratitudine.

Foto di Francesco Verardi