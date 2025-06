Via Cairoli nel cuore di Rossano, “Movimento del Territorio”: «il centro storico nel degrado totale»

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Via Cairoli, nel centro storico di Rossano, si presenta come una mini discarica a cielo aperto. Sfalsci di potature, materiale edile abbandonato e rifiuti vari giacciono da tempo, delimitati solo da un vecchio nastro da cantiere, in attesa di essere rimossi. Il tutto a due passi dal Museo del Codex, dal Duomo dell’Achiropita e dalla Chiesa di San Domenico, simboli culturali e storici della città.

Il Movimento del Territorio, attraverso Pasqualina Straface, punta il dito contro l’Amministrazione Comunale, accusata di totale indifferenza verso lo stato di abbandono che vive la zona. Erbacce alte, muri ricoperti da vegetazione, strade dissestate e il proliferare di insetti e animali rendono via Cairoli più simile a una giungla che a una via urbana. I residenti dei due centri storici, esasperati, chiedono al sindaco di investire risorse non in campagne mediatiche o legali per tutelare la propria immagine, ma per la bonifica e la riqualificazione del territorio.

Il degrado denunciato a via Cairoli, spiegano i rappresentanti del Movimento del Territorio, è solo la punta dell’iceberg di una situazione che coinvolge l’intero territorio comunale, dal centro alle periferie, segnando un pericoloso allarme igienico-sanitario. L’appello è per un intervento urgente che restituisca dignità e decoro a Rossano, prima che sia troppo tardi.