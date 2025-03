Verso la Provincia Sibaritide-Pollino: Corigliano Rossano rilancia il progetto e coinvolge i giovani

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’istituzione della Provincia della Sibaritide-Pollino è uno dei progetti che l’Amministrazione Comunale intende perseguire. Questa volontà è stata ribadita nel Consiglio Comunale del 31 luglio 2024, allorquando l’Assise decise di dare vita alla Commissione consiliare denominata “Autonomia locale per l’istituzione Nuova Provincia”. Dell’organismo ne fanno parte i Consiglieri Antonio Uva (anche nella qualità di presidente), Liliana Zangaro e Gianfranco Costa. Nei giorni scorsi la Commissione si è riunita per riprendere il lavoro fatto sull’argomento dagli estinti comuni di Corigliano Calabro e Rossano.

“Un lavoro prezioso e importante – afferma il presidente Antonio Uva – che non doveva andare perduto. Tenuto conto dei tanti contributi, anche autorevoli, di cui quel lavoro preparatorio ha goduto”. Proprio per dare la giusta rilevanza all’iniziativa, alla seduta della Commissione del 27 febbraio scorso erano presenti anche la Capogruppo Lidia Sciarrotta, il Presidente dell’Organizzazione di Volontariato “Insieme”, Francesco Polimeni, la Sindaca e la Vice Sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Aurora Aloe e Beatrice La Rocca, nonché l’ing. Cosimo Esposito quale componente del Comitato pro provincia della Sibaritide dell’estinto Comune di Corigliano Calabro. “Si è voluta la presenza della giunta dei ragazzi – afferma il presidente Uva – al fine di un coinvolgimento diretto dei giovani nelle dinamiche della politica locale”.

La seduta scorsa, per come ha esposto ai presenti il Presidente Uva, è servita per portare all’attenzione del Consiglio Comunale la bozza di una delibera che prenda atto di tali iniziative al fine di addivenire ad un’unica delibera e per rafforzarne il contenuto. Particolarmente appassionati sono stati gli interventi dei rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, a dimostrazione di un’aria di partecipazione positiva che si respira in città nonché del fatto che si tratta di una tematica che appassiona gli adulti quanto i nostri ragazzi. L’ing. Esposito nel suo intervento a contribuito a ricostruire il percorso che lo aveva visto co-protagonista ed ha ribadito l’importanza dell’azione che l’Amministrazione sta mettendo in campo. È toccato, infine, al presidente leggere il testo della proposta di delibera avente ad oggetto: “Adesione all’istituenda nuova provincia Sibaritide-Pollino Comune Corigliano-Rossano conferma adesione già approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 12.01.1989 ex Comune Corigliano e delibera Consiglio Comunale n. 90 del 26.10.1992 ex Comune di Rossano”. I consiglieri Costa e Zangaro propongono di coinvolgere gli istituti superiori al fine di avere una partecipazione attiva dei giovani in questo percorso.