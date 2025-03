- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Promuovere la mappatura e la messa in rete di tutte le De.Co. calabresi per sviluppare, intorno a questo percorso identitario, azioni condivise di valorizzazione, non solo dello straordinario paniere di produzioni agroalimentare e di saperi legati alla terra, ma del complessivo patrimonio distintivo di beni materiali ed immateriali, culturali e paesaggistici ereditati.

Domani alle 10.30, la sala conferenze del Museo Diocesano e del Codex, ospiterà l’evento. Dopo gli indirizzi di saluto della presidente della Pro Loco di Corigliano Valeria Capalbo, del presidente dell’Unpli Cosenza, Antonello Grosso La Valle, del referente Arsac Francesco Nocera e del Sindaco Flavio Stasi, coordinati da Federico Smurra, presidente della Pro Loco di Rossano, interverranno la responsabile del progetto DECO Unpli Calabria Manuela Filice che introdurrà sul tema, Carmine Scrivano, presidente della commissione DECO del Comune di Fuscaldo, il comunicatore Lenin Montesanto della Hegheomai Mid & Strategie di Governo, la designer identitaria Luigia Granata e Filippo Capellupo Presidente dell’Unione nazionale Pro Loco Italiane della Calabria.

Rafforzare il legame tra Pro Loco e comunità

Nato nell’ambito della seconda edizione della kermesse De.Co. della Calabria promossa dal Comune di Fuscaldo in collaborazione con UNPLI Calabria, il progetto ideato dal consigliere comunale delegato alla De.Co. Carmine Scrivano e dalla responsabile Filice, la DECO identitaria, tra gli altri obiettivi, vuole incentivare la nascita di nuove Denominazioni Comunali che possano fungere da amplificatori per la promozione dei territori; rafforzare il legame tra le pro loco e le comunità. Alla presentazione del riconoscimento Deco identitario regionale seguirà un altro evento di presentazione a Santa Severina con i comuni e le proloco della provincia di Crotone.