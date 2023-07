Undici infermieri in malattia, è emergenza al Pronto Soccorso di Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Pronto Soccorso di Rossano in tilt. La situazione era già difficile in condizioni normali e gli infermieri che avevano già fatto sentire la loro voce ed avevano minacciato una protesta. Adesso è vera emergenza al Pronto Soccorso del “Giannettasio” di Rossano, ospedale facente parte dello Spoke di Corigliano Rossano.

Undici infermieri, infatti, sono in malattia e la situazione è praticamente degenerata. Venerdì sera, quindi, al turno di notte si è presentata una sola infermiera, gli altri non sono mai arrivati per ricoprire il turno lavorativo per motivi di salute. Per cercare di tamponare l’emergenza è dovuto arrivare un infermiere dal “Compagna” di Corigliano, l’altra struttura ospedaliera dello Spoke.

La contemporaneità dell’assenza degli undici infermieri ha fatto anche riflettere. Ma nessuno può dire altro se non constatare le difficoltà in cui si è costretti a lavorare al Pronto Soccorso del Giannettasio. Il numero di infermieri è già di suo limitato ed in una struttura come quella di Rossano, chiamata a gestire un numero molto elevato di pazienti, tutto ciò rappresenta una criticità non da poco.

Nei mesi estivi, poi, il Pronto Soccorso del Giannettasio è chiamato agli straordinari per il naturale aumento della popolazione su tutta la costa ionica. Aumentano i cittadini, aumentano le esigenze. Ed il rischio è quello di non riuscire a gestire il carico di lavoro. Già in questo momento sono tanti i pazienti costretti a sostare nella struttura per ore o anche per giorni. Nelle prossime settimane lo scenario potrebbe essere ancora peggiore se non si interverrà in tempo.