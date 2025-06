“Tutti giù per terra”: il 13 giugno a Crosia la mobilitazione per la Palestina

- Advertisement -

CROSIA (CS) – Partirà da Crosia il prossimo 13 giugno, in piazza Dante a Mirto Crosia, la manifestazione “Tutti giù per terra”, iniziativa di solidarietà con il popolo palestinese organizzata in collaborazione con l’associazione Life for Gaza e promossa dal Coordinamento solidale Alto Ionio Palestina Libera. L’evento, patrocinato dal Comune di Crosia, rappresenta l’anteprima calabrese della mobilitazione nazionale che culminerà il 6 luglio a Napoli, dove migliaia di persone scenderanno in strada per commemorare le oltre 50.000 vittime del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Come spiegano gli organizzatori, sarà un’azione forte e silenziosa: «Solo corpi, in silenzio. Parleranno le immagini, quelle che vogliono cancellare per nascondere carnefici e complici».

Un gesto simbolico per un’urgenza civile

Il piccolo borgo dell’Alto Ionio non è stato scelto a caso. Dal 2010 Crosia intrattiene rapporti diretti con Gaza, attraverso progetti di cooperazione e scambi culturali. Una relazione profonda, oggi ferita dai bombardamenti, ma viva nella volontà della comunità e delle istituzioni di non restare indifferenti. «Crosia è città di pace, dalla parte della Palestina e dei popoli oppressi, per il disarmo e contro la guerra» – si legge nella nota del comitato promotore, formato da cittadini, associazioni locali e realtà sociali del territorio.

La sindaca di Crosia ha subito manifestato adesione piena all’iniziativa: sarà presente alla manifestazione indossando la fascia tricolore e portando lo striscione “Stop al genocidio”. Un atto pubblico e simbolico che sottolinea la responsabilità delle istituzioni locali nel prendere posizione di fronte a una tragedia umanitaria globale.

Un appello alle coscienze (e ai sindaci)

Rivolti inviti ufficiali ai sindaci del Cosentino per aderire alla mobilitazione e adottare atti formali di solidarietà. Alcuni comuni hanno già espresso sostegno e stanno predisponendo mozioni e delibere in segno di vicinanza al popolo palestinese.

Una chiamata collettiva

L’appuntamento è per venerdì 13 giugno, in piazza Dante a Mirto Crosia. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: un gesto semplice, ma potente – mettersi a terra – per gridare con il corpo ciò che la politica e la diplomazia spesso tacciono. “Tutti giù per terra” è una mobilitazione di corpi e coscienze. Per non restare in silenzio, per ricordare chi non ha più voce, per chiedere giustizia. A Gaza, ora.”