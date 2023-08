Tutor sotto sequestro, Le Lampare «depositata interrogazione consiliare: l’amministrazione chiarisca»

CARIATI (CS) — “E’ stata depositata un’interrogazione consiliare in merito ai proventi delle sanzioni del Codice della Strada e il successivo sequestro del tutor “T-EXSPEED V.2.0” effettuato dalla Polizia Stradale”. Ad annunciarlo è l’associazione Le Lampare – Basso Jonio Cosentino che ritiene “atto dovuto conoscere le azioni che vi intende intraprendere l’amministrazione comunale, quali siano effettivamente le somme incassate dalle suddette violazioni contestate da inizio anno corrente ad oggi e quante di esse siano state impegnate e spese, se risultanti”.

TARI

“Abbiamo altresì interrogato il Presidente del Consiglio comunale e il Sindaco circa l’incongruenza di quantificazione della tassa sui rifiuti (TARI): la spesa deliberata (pari a 1.357.906,77 €) e quella data dal gettito complessivo (1.395.087,61 €) non coincidono, dunque, chiediamo di sapere l’importo esatto e di rimediare all’errore, nel caso in cui gli uffici preposti lo appurino, perseguendo l’adeguata trasparenza verso i cittadini”.

“Tali urgenti questioni – scrive l’associazione di Cariati – di importanza finanziaria sia per la popolazione che per le casse comunali sono già debitamente ascritte nei punti dell’Ordine del Giorno del vicino Consiglio, previsto per il prossimo 7 settembre. Ricordiamo infatti, lo stato di dissesto in cui versa ancora il nostro Comune, il che ha causato danni a professionisti, imprenditori, artigiani e cittadini tutti. Auspichiamo la definitiva chiusura di questa infelice stagione di bilancio, realizzabile soltanto tramite una completa rottura con il passato e le relative dinamiche personali e politiche che hanno strappato il futuro al nostro paese. Rinnoviamo la disponibilità ad un confronto costruttivo e non autoreferenziale, sulla riscossione dei tributi e su tutti i temi delicati che investono la vita dei cittadini. I soldi pubblici sono soldi dei contribuenti: non possiamo permetterci di sbagliare”.