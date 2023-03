Parlamento Europeo dona tute sportive ai ragazzi del Liceo Sportivo dell’ITC Palma

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I ragazzi del Liceo Sportivo dell’ITC “L. Palma” di Corigliano Rossano, da quest’anno hanno ricevuto la tuta sportiva segno di appartenenza e di identità, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Cinzia D’Amico. Le tute sono state donate dal Parlamento Europeo attraverso l’interessamento del deputato Aldo Patriciello, sensibile alle politiche sportive dei territori meridionali.

“È il caso di precisare – ha dichiarato la dirigente scolastica – che tutto è stato possibile per il tramite del prof. Giovazzino che ha fatto da collante tra la scuola e il parlamentare di riferimento. Grande soddisfazione ed emozione hanno espresso gli allievi al momento della consegna. Tutta la popolazione scolastica ringrazia il Parlamento Europeo per il tramite del deputato Patriciello per il gesto rappresentativo della vicinanza verso tutti i territori fragili e spesso dimenticati”.