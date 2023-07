Turni massacranti e servizi a rischio. La protesta degli infermieri al Giannettasio di Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La carenza è di personale, non solo di medici. E’ quanto viene fuori da un’analisi attenta della sanità calabrese ed la questione si palesa anche nella situazione dello Spoke di Corigliano-Rossano, in particolar modo, del “Giannettasio” di Rossano.

Lo scarso numero di infermieri, infatti, costringe il personale a turni massacranti, fatto questo che, inevitabilmente potrebbe creare ripercussioni anche sulla qualità dei servizi offerti. Per questo gli infermieri del Pronto Soccorso e della medicina d’urgenza dell’ospedale rossanese hanno inviato un documento alla governance dell’Asp e dello Spoke chiedendo interventi immediati. Nello stesso documento, inoltre, si preannuncia una protesta qualora le criticità non vengano risolte. Gli infermieri, quindi, chiedono nuove risorse in termini di personale ed anche una migliore organizzazione del reparto, che rappresenta un punto di riferimento vitale non solo per Corigliano Rossano, ma anche per un’area molto più vasta.

Sulle criticità della sanità nello Ionio cosentino è intervenuta anche il vicecapogruppo alla Camera dei Deputati del Movimento Cinque Stelle, Vittoria Baldino. La rappresentante pentastellata ha chiamato in causa direttamente il governatore Roberto Occhiuto, nelle vesti di commissario alla sanità calabrese. Baldino ha fortemente criticato l’operato del presidente della regione facendo riferimento anche alla situazione del pronto soccorso del Giannettasio di Rossano e alla protesta degli infermieri. Tuttavia le rimostranze di Vittoria Baldino non si sono fermate qui: la deputata anche parlato dei Lea, livelli essenziali di assistenza, che in Calabria non sono garantiti e, proprio in riferimento allo spoke di Corigliano Rossano, delle vicende legate alla medicina d’urgenza con ambulanze spesso arrivate in ritardo e senza medico a bordo. In diversi casi l’epilogo è stato drammatico.