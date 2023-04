Turismo di nicchia, l’Alto Jonio cosentino punta al target francese

TREBISACCE (CS) – Se, così come indicano da settimane diverse analisi e previsioni, l’Italia dovrebbe vedere aumentare di circa l’8% gli arrivi dall’estero rispetto al dato degli ultimi 5 anni. Se si confermeranno, tutte le previsioni di questi mesi, presentati da Enit e Isnart/Unioncamere anche all’ultima Bit di Milano, secondo le quali questa in corso sarà un’annata record per il turismo italiano grazie soprattutto alla clientela internazionale.

E se, infine, tra i viaggiatori europei, in questi primi mesi del 2023 hanno già organizzato o vorrebbero organizzare un viaggio in Italia il 78% dei francesi (seguito dal 73% dei tedeschi e dal 66% degli inglesi), allora non possiamo che dirci ancora più convinti e soddisfatti di aver condiviso con la nostra comunità e con gli operatori turistici l’ambizione, l’obiettivo ed il progetto appena partito e conclusosi con successo la scorsa domenica 2 aprile a Nizza di costruire, rafforzare e posizionare la nuova Destinazione Trebisacce su segmenti per noi inediti di turismo di nicchia, con azioni di marketing territoriale in Costa Azzurra e verso altre analoghe direzioni strategiche.

È quanto dichiara il Sindaco Alex Aurelio che insieme all’assessore al turismo Leonardo Petrone nei giorni scorsi ha rappresentato l’Amministrazione Comunale ed il complessivo progetto di destinazione turistica al quale si sta lavorando da mesi al prestigioso evento 10 Comuni promosso dalla Camera di Commercio italiana a Nizza; qui per la prima volta è stato protagonista anche l’Alto Jonio con Trebisacce all’ambito Salone turistico Id Week End di Nizza.

Riuscire ad intercettare la curiosità, l’attenzione e la preferenza dei turisti francesi – sottolinea il Primo Cittadino definendo emozionante questa prima di Trebisacce accolta ed ospitata Oltralpe – è stata e resta una possibilità concreta che abbiamo sperimentato nel corso della partecipatissima manifestazione turistica internazionale, confrontandoci con altre e più rinomate ed organizzate realtà italiane, con riconosciute ed apprezzate destinazioni turistiche del Bel Paese, da Tropea icona della Calabria nel mondo a Genova, da Sorrento a Ventimiglia, da Parma a Pisa, da Cuneo a Sanremo, da Urbino ad Imperia, da Livorno ad Alassio, da Taggia a Levanto, da Corinaldo a Bra.

Rientriamo e ripartiamo – prosegue il Sindaco – con la consapevolezza che sia, questa, la strada da seguire e la sfida da riempire di ulteriore contenuti e da affrontare con visione per poter offrire anche alle nostre latitudini e con il contributo di tutti, nuovi orizzonti di attrattività e progressivamente anche servizi ed accoglienza di qualità, alzando tutti i livelli. Siamo fiduciosi di poter raccogliere da qui ai prossimi anni, intensificando e selezionando le iniziative di marketing, risultati sempre più importanti, a patire – scandisce – da quello che consideriamo già ora un risultato straordinario di visibilità e di riconoscibilità per la nostra Città in Francia, in particolare nell’hub turistico internazionale di Nizza, a pochi mesi dal nostro insediamento ed in vista dei prossimi mesi estivi, autunnali ed invernali, fino alla Primavera 2024, destagionalizzando e pianificando sin da ora.

La riproposizione dell’antico garum greco-romano e l’arancio biondo tardivo di Trebisacce. Abbiamo sintetizzato con grande successo – spiega l’assessore Petrone – attraverso questi due marcatori identitari di tipo agroalimentare della nostra terra, la proposta esperienziale della Trebisacce più autentica; contenuti, richiami, emozioni e direzioni che sul nostro territorio possono essere declinati sui due binari dei preziosi giardini del Biondo e della grande e distintiva tradizione del borgo storico marinaro, tra i più antichi della Calabria. Ed è così che, insieme al nostro concittadino illustre Pietro De Paola, Campione del mondo 2022 di Pizza Innovativa al Pizza Word Cup di Roma, abbiamo catturato l’apprezzamento, la simpatia e l’interesse di tutti i tour operator, dei rappresentanti istituzionali e dei tantissimi visitatori nel Villaggio Italiano del Salone di Nizza. Da qui ripartiamo – conclude Petrone – con nuove tappe e progetti che renderemo noti nei prossimi giorni.