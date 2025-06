Truffa sui fondi pubblici, sequestrato a Villapiana un resort da 33 milioni di euro – VIDEO

VILLAPIANA (CS) – Un resort di lusso, un centro benessere, una sala congressi e terreni per un valore complessivo di oltre 33 milioni di euro sono stati posti sotto sequestro preventivo dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza, su ordine del GIP del Tribunale di Castrovillari, nell’ambito di un’inchiesta su una presunta truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Truffa su finanziamenti pubblici

L’indagine, condotta dal Gruppo Sibari e coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, ha svelato un sistema illecito articolato per ottenere finanziamenti pubblici erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite Invitalia S.p.A., destinati alla realizzazione del complesso turistico nella località costiera calabrese.

Secondo gli investigatori, la società beneficiaria avrebbe simulato un aumento di capitale di 6,5 milioni di euro attraverso una serie di operazioni contabili fittizie e l’uso di società “schermo” riconducibili agli stessi imprenditori coinvolti. Queste operazioni, ritenute prive di reale contenuto economico, avrebbero consentito l’illecita percezione dei fondi, poi utilizzati per pagare debiti pregressi e acquistare ulteriori terreni, in violazione delle norme vigenti.

Immobili sequestrati in amministrazione giudiziaria

Il sequestro è stato disposto anche in base al d.lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, e riguarda i beni immobili considerati profitto del reato. Gli immobili sequestrati sono ora affidati a un amministratore giudiziario, nominato dal tribunale. «L’operazione testimonia il ruolo strategico della Guardia di Finanza nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica – si legge in una nota del Corpo – e nella tutela delle risorse economiche destinate allo sviluppo e agli investimenti del Paese».