Trovato nel cosentino il cadavere di un uomo. Deceduto da diversi giorni

CORIGLIANO_ROSSANO – Il cadavere di un uomo, un cittadino di nazionalità rumena, è stato trovato questo pomeriggio all’interno di una casa di campagna in contrada Thurio, nell’immediata periferia di Corigliano-Rossano. Dalle prime informazioni emergerebbe che il decesso sarebbe avvenuto alcuni giorni fa, probabilmente per cause naturali, visto che il corpo si presentava in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno effettuati i rilievi del caso e il personale sanitario per recuperare la salma che è stata trasferita nel cimitero di Corigliano.

