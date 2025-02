Trebisacce, via ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del litorale danneggiato dalle erosioni

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – L’Amministrazione Comunale di Trebisacce annuncia l’avvio ufficiale dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del litorale cittadino, un intervento fondamentale per la tutela della costa e per il ripristino delle aree compromesse dalle mareggiate degli ultimi anni. L’opera, dal valore complessivo di 500.000 euro, è stata affidata all’impresa Michele Laino, con progettazione e direzione lavori a cura dell’ingegnere Romano Pietro Antonio. Il tratto di litorale interessato dai lavori è stato per lungo tempo soggetto a fenomeni erosivi che ne hanno compromesso la fruibilità e arrecato danni alle strutture sportive presenti nell’area.

L’intervento mira dunque a ripristinare la sicurezza e l’accessibilità della costa, attraverso opere strutturali volte a rafforzare la resistenza del territorio agli agenti atmosferici e a prevenire ulteriori criticità. L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del patrimonio costiero, che include già interventi in corso nella Riviera dei Saraceni e nella località 108, finalizzati a migliorare l’attrattività turistica e a restituire alla comunità e ai visitatori un litorale accogliente, fruibile e protetto.

Il sindaco Franco Mundo, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha espresso soddisfazione per l’avvio di questo importante progetto, sottolineando come la riqualificazione del litorale rappresenti un tassello fondamentale nel più ampio piano di sviluppo e tutela ambientale di Trebisacce. «Con questo intervento – ha dichiarato il sindaco – prosegue il nostro impegno nel migliorare la qualità del nostro territorio, investendo risorse per garantire la sicurezza della costa e la valorizzazione del suo immenso potenziale turistico. Il litorale di Trebisacce è un patrimonio da preservare e rilanciare, e questi lavori ne rappresentano un passo concreto nella sua riqualificazione». L’amministrazione continuerà a monitorare l’andamento dei lavori, garantendo la massima attenzione al rispetto delle tempistiche e alla qualità dell’intervento.