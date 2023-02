Trebisacce, trasformato ex mattatoio da luogo di degrado a spazio inclusivo

TREBISACCE (CS) – “Consumo di suolo zero, recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio, risposta all’emergenza abitativa, qualità della vita e decoro nelle aree periferiche della città. Sono, queste, le coordinate che ispirano i lavori di riqualificazione dell’ex Mattatoio comunale che ospiterà alloggi di edilizia residenziale“. È quanto fanno sapere il sindaco Alex Aurelio e l’assessore ai lavori pubblici Claudio Roseto informando che sono in fase di completamento le procedura di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico, recupero e riqualificazione dell’edificio di via degli Aranceti.

- Pubblicità Clikio single-

Finanziata nell’ambito del fondo complementare del PNRR per gli investimenti relativi alla Sicurezza, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica, l’opera prevede interventi di recupero, rigenerazione urbana e riqualificazione sia del fabbricato che dell’area, ad oggi in stato di degrado ed abbandono, per fare di questo sito un punto di riferimento per l’integrazione e la cooperazione sociale. I lavori di efficientamento energetico degli edifici saranno compatibili con le direttive ambientali. Saranno realizzate aree verdi e spazi comuni per lo svolgimento di attività ludiche e di socializzazione.