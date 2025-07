Trebisacce: presidio dei Vigili del Fuoco, dopo la protesta del sindaco convocato un vertice in Prefettura

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – A seguito della forte protesta del sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, sulla mancata attivazione del presidio dei Vigili del Fuoco presso la caserma cittadina, la Prefettura di Cosenza ha convocato con urgenza un incontro istituzionale per domani, giovedì 31 luglio alle ore 16:00. Il vertice si terrà in Prefettura a Cosenza, alla presenza dello stesso sindaco, dei colleghi del comprensorio dell’Alto Ionio e del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’incontro sarà finalizzato a discutere l’attivazione del presidio permanente dei Vigili del Fuoco, una richiesta avanzata da tempo dal Comune di Trebisacce, che ha anche realizzato la caserma con fondi propri. La questione è tornata con forza all’attenzione pubblica dopo i recenti gravi incendi verificatisi a Rocca Imperiale e in altre aree del territorio, che hanno evidenziato la necessità di rafforzare i presidi di sicurezza nelle zone più periferiche della Calabria.

Nel frattempo il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria ha comunicato ufficialmente l’attivazione del presidio AIB (Antincendio Boschivo) stagionale, che sarà operativo proprio all’interno della caserma di Trebisacce. Una misura temporanea ma importante per contrastare l’emergenza incendi estiva. Il sindaco Mundo ha espresso soddisfazione per l’attenzione ricevuta dalle istituzioni, ringraziando il Prefetto di Cosenza per la tempestività e auspicando un rapido via libera all’attivazione definitiva del presidio permanente, fondamentale per la sicurezza di tutto l’Alto Ionio cosentino.