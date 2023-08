Trebisacce: la rassegna ‘Libri d’Amare’ rende omaggio a Nuccio Ordine

TREBISACCE (CS) – Nell’antico borgo marinaro, continuano gli eventi culturali della rassegna Libri d’Amare. Il terzo appuntamento in programma per domani, lunedì 7 agosto sarà dedicato alla memoria del professore Nuccio Ordine, storico della letteratura, saggista, critico letterario e docente dell’Università della Calabria, prematuramente scomparso solo pochi mesi fa. La sua opera, l’Utilità dell’Inutile, sarà al centro del memorial che si terrà alle ore 19.30 in piazza San Francesco.

È quanto fa sapere il sindaco Alex Aurelio esprimendo soddisfazione con la consigliera comunale delegata alla cultura Antonia Roseti per il successo che il format dedicato alla lettura e alla scoperta degli autori sta riscuotendo di appuntamento in appuntamento.

«L’obiettivo – ha sottolineato il sindaco nel suo intervento – è quello di sensibilizzare sull’importanza della lettura per la costruzione di una società democratica, inclusiva, consapevole e attenta alle diversità. Un impegno morale – ha aggiunto – sancito anche dal Patto Locale per la lettura sottoscritto dal Comune di Trebisacce, dalle Associazioni e dalle Scuole del territorio. E proprio Libri d’Amare – ha concluso la Roseti – si propone di essere una rassegna di Comunità che attraverso l’impegno dell’Amministrazione comunale si propone di promuovere momenti di confronto e di riflessione con le Associazioni del territorio, con le Scuole, con i cittadini e le cittadine».

«Ha riscosso partecipazione di pubblico, la presentazione di Presente remoto, l’ultima impresa letteraria di Nuccia Benvenuto che esalta la centralità della donna. La scelta di personaggi al femminile – sottolinea e precisa la consigliera delegata alla cultura Antonia Roseti – costituisce quasi un antidoto a quel mix di poteri assoluti, dal patriarcato alla superstizione, e di amore inteso come presenza demoniaca di cui era permeato il contesto sociale del seicento, in cui è ambientato il racconto».

Tante le persone e le associazioni presenti all’incontro con l’autrice: il circolo Unesco e i rappresentanti della Fidapa, la Pro Loco Trebisacce e le associazioni Albero della Memoria e Nove Lune, oltre alle delegazioni delle scuole del territorio che insieme all’Amministrazione Comunale contribuiscono con protagonismo al consolidamento di una cittadinanza locale sempre più consapevole e responsabile delle sfide ed opportunità del proprio tempo.