Trebisacce incontra Occhiuto: l’Alto Ionio Cosentino chiede risposte su sanità, viabilità e sicurezza

- Advertisement -

CATANZARO – Si è tenuto nella mattinata odierna, presso la sede della Regione Calabria, un incontro istituzionale tra una delegazione del Comune di Trebisacce e il Presidente della Regione, On. Roberto Occhiuto, alla presenza dell’On. Pasqualina Straface. La delegazione comunale era composta dal Sindaco Franco Mundo, dal Vicesindaco Maria Domenica Aino, dall’Assessore Mimma De Marco e dal Consigliere delegato Francesco Blaiotta.

Numerosi e rilevanti i temi affrontati, tutti di interesse strategico per la città di Trebisacce e per l’intero comprensorio dell’Alto Ionio Cosentino: l’ospedale di Trebisacce, il distretto sanitario, il terzo megalotto della SS106, la portualità, l’adeguamento dell’Atto Aziendale dell’ASP, e l’istituzione di un presidio permanente dei Vigili del Fuoco. Grande attenzione è stata riservata alla situazione dell’ospedale cittadino. In particolare, si è discusso dell’avvio dei lavori per le sale operatorie e il pronto soccorso, finalizzati al completamento delle attività ospedaliere previste dal piano di riattivazione. Il Presidente Occhiuto ha preso atto dell’avanzamento delle procedure e ha comunicato che, proprio in giornata, avrebbe interessato direttamente il Direttore Generale dell’ASP per sollecitare l’avvio dei lavori.

In merito alla rete infrastrutturale e alla portualità, è emersa la volontà di approfondire con concretezza l’opportunità di realizzare un’opera strategica al servizio dell’intero territorio, anche valutando modalità operative alternative per reperire le risorse necessarie.

Riguardo al Terzo Megalotto, la delegazione ha ribadito la necessità di confermare lo svincolo sud di Trebisacce e di valutare l’opportunità di prevedere un’ulteriore uscita per i veicoli provenienti da nord. Il Presidente Occhiuto ha accolto con attenzione la richiesta, dichiarando che sarà oggetto di ulteriore approfondimento da parte della Regione.

Si è, infine, discusso della necessità, ormai improcrastinabile, di attivare un presidio permanente dei Vigili del Fuoco nell’Alto Ionio, anche alla luce dei recenti e devastanti incendi che hanno colpito comuni come Amendolara, Rocca Imperiale e Villapiana. Tutti i presenti hanno condiviso l’urgenza di avviare l’iter per l’apertura della caserma, e il Presidente Occhiuto ha confermato la sua piena disponibilità a sostenere l’iniziativa.

L’On. Pasqualina Straface ha espresso il proprio apprezzamento per l’esito dell’incontro, sottolineando l’attenzione e la sensibilità dimostrate ancora una volta dal Presidente Occhiuto nei confronti delle istanze del territorio. Lo stesso Presidente ha infine invitato la delegazione di Trebisacce e l’On. Straface a un ulteriore incontro da tenersi già la prossima settimana presso la Cittadella, alla presenza dei Direttori Generali competenti, per proseguire l’approfondimento e la definizione operativa dei temi trattati.