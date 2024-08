Trebisacce, imminente la ripresa delle attività all’ospedale “G. Chidichimo”

TREBISACCE (CS) – Questa mattina, come previsto nei giorni scorsi, il Sindaco di Trebisacce si è recato presso il presidio ospedaliero “Guido Chidichimo” insieme al direttore generale dell’ASP, Dott. Antonello Graziano, al direttore sanitario, Dott. Franco Laviola, e al direttore del Dipartimento Tecnico dell’ASP, l’ingegnere Antonio Capristo, per fare il punto sui lavori in corso e quelli ancora da eseguire, con particolare attenzione alle sale operatorie. Durante la visita, l’Ingegnere Capristo ha assicurato al sindaco che i lavori per il completamento delle sale operatorie riprenderanno a pieno ritmo all’inizio di settembre. Gli interventi si concentreranno sulla messa in sicurezza dei pilastri e del soffitto, nonché sull’installazione di numerose attrezzature richieste sia dai medici ospedalieri che dagli specialisti del poliambulatorio.

Inoltre Capristo, ha confermato l’imminente avvio dei lavori di ammodernamento del Pronto Soccorso, con l’obiettivo di renderlo più confortevole e dotarlo di tutte le attrezzature necessarie per garantire un servizio efficiente e sicuro ai cittadini.

Il sindaco ha manifestato grande soddisfazione per le rassicurazioni ricevute ed ha inoltre espresso la speranza che entro la fine dell’anno possano essere avviate le attività ospedaliere, in particolare l’apertura della divisione di Medicina e un Pronto Soccorso adeguatamente equipaggiato e dotato del personale medico necessario. L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire da vicino lo stato di avanzamento dei lavori, con l’obiettivo di garantire ai cittadini di Trebisacce e dell’intero comprensorio un presidio ospedaliero moderno, funzionale e sicuro.