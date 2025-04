Trebisacce: furto in una scuola primaria, rubati 11 pc. Il Comune interviene con misure di sicurezza

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – Preso di mira il plesso della scuola primaria “San Giovanni Bosco” dal quale sono stati asportati 11 computer utilizzati dai piccoli alunni. La denuncia arriva dal dirigente scolastico Giuseppe Solazzo che ha informato i carabinieri ed ha reso noto quanto accaduto attraverso i social pubblicando una lettera aperta rivolta al Consiglio d’Istituto, al personale, agli alunni e ai genitori. Si tratta del secondo caso di furto che ha colpito l’istituto comprensivo “C. Alvaro”. “Con impegno, sforzi e dedizione, il dirigente e il personale scolastico hanno dotato la scuola di attrezzature indispensabili per poter svolgere le attività didattiche, innovative, coinvolgenti e inclusive, e per garantire un’istruzione di qualità”.

“L’azione criminale e l’inciviltà di alcuni delinquenti però, ha annientato gli sforzi profusi da chi si impegna in incessanti ricerche di fondi e bandi per finanziare l’acquisto di nuove attrezzature didattiche“. Nella lettera il preside Sollazzo esprime lo “sdegno della comunità scolastica per i fatti accaduti”. “La scuola è come un’unica famiglia e il furto subito è un attacco non solo all’istituzione ma anche ai ragazzi, alle famiglie e ai cittadini”. Da qui la richiesta di mettere in sicurezza i locali da parte del Comune, alla quale è seguita la risposta dell’amministrazione.

Il Comune si mobilita

A seguito dei continui furti che si stanno verificando nei plessi delle scuole primarie di Trebisacce, su sollecitazione della delegata alla Cultura e all’Istruzione, prof.ssa Fatima Ruggio, si è tenuto un incontro presso il Comune tra il sindaco Franco Mundo e gli assessori De Marco e Malatacca, insieme al Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Solazzo, accompagnato dal collaboratore Salvatore Oriolo, per discutere degli atti vandalici perpetrati ai danni delle strutture scolastiche.

Il sindaco, esprimendo rammarico e dispiacere a nome dell’intera comunità per quanto accaduto, ha sottolineato come la violazione dell’integrità della scuola rappresenti una profonda ferita alla coscienza civile della città. In tale contesto, in accordo con il Dirigente Scolastico Prof. Sollazzo, si è ritenuto opportuno adottare una serie di misure concrete, tra cui l’installazione di telecamere e dispositivi anti-intrusione in tutti i plessi della scuola primaria, oltre all’attivazione delle telecamere già presenti nelle strade adiacenti, a conferma dell’attenzione e dell’impegno dell’Amministrazione verso la tutela del patrimonio scolastico e della sicurezza degli ambienti educativi.