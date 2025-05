Trebisacce entra ufficialmente nel circuito de “I Borghi più Belli d’Italia”

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – Sabato 10 maggio 2025 la Città di Trebisacce ha vissuto una giornata memorabile: con la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera, è stato sancito l’ingresso del Comune nel prestigioso circuito nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia”. Un traguardo che rappresenta il coronamento di un percorso di valorizzazione e riscoperta dell’identità storica, culturale e architettonica del centro storico cittadino, oggi riconosciuto come una delle perle dell’Alto Ionio calabrese.

Mundo: «riconoscimento che ci riempie d’orgoglio»

«È un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio – ha dichiarato il Sindaco Franco Mundo – perché premia l’anima autentica di Trebisacce, il nostro centro storico, la sua storia, le sue radici, ma anche la vivacità culturale e la capacità della nostra comunità di credere in un progetto condiviso di rilancio e promozione. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo, che rappresenta un nuovo punto di partenza per il futuro turistico e culturale della città».

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali di altri Comuni già inseriti nel circuito, uniti da uno spirito di condivisione e appartenenza alla rete. Grande entusiasmo è stato espresso anche dalla delegata al turismo del Comune di Trebisacce, Caterina Partepilo, che ha affermato: «L’ingresso tra I Borghi più Belli d’Italia rappresenta una straordinaria opportunità per sviluppare un turismo esperienziale, fatto di emozioni, relazioni, scoperte. Lavoreremo per creare percorsi turistici tematici, laboratori sensoriali, esperienze immersive in grado di raccontare la nostra identità e coinvolgere il visitatore, rendendolo protagonista del viaggio».

Particolarmente emozionata la delegata al centro storico, Domenica De Marco, per la quale la giornata ha assunto anche un valore personale: «Sono nata e cresciuta nel centro storico e conosco il valore affettivo e simbolico che questo luogo rappresenta per tante famiglie. Restituirgli centralità, visibilità e dignità è un dovere verso le nostre radici, ma anche un gesto di amore verso le nuove generazioni, che devono riscoprire il senso di appartenenza e bellezza che questo borgo custodisce».

Un ringraziamento sentito è stato rivolto all’Istituto Aletti-Filangieri e alla Pro Loco di Trebisacce per l’impeccabile lavoro organizzativo, così come alle attività commerciali locali, che hanno sostenuto con generosità l’iniziativa. La cerimonia si è trasformata in una vera e propria festa di comunità, testimoniando quanto forte sia il legame tra la cittadinanza e il suo centro storico. Trebisacce è,ufficialmente, uno dei Borghi più Belli d’Italia.